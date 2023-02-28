Девять российских регионов нарушили сроки по строительству школ

«Все же, обращаю внимание девяти регионов, это не только те, которые нарушили сроки по прошлому году, но уже у нас есть сбои в этом году. У нас проблемные: Удмуртия — два объекта, Республика Алтай — один объект, Чувашия, Иркутская область — по одному зданию», — цитирует ТАСС слова министра на совещании «Единой России» и Минпросвещения по программе капремонта школ.

Также проблемы в связи с рабочими ситуациями наблюдаются в Севастополе, отметил С.Кравцов.

В 2023 году по программе должно быть капитально отремонтировано 1527 зданий школ. Контракты на проведение работ заключены чуть более, чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен завершиться во всех регионах страны. По 803 школам все процедуры уже завершены и заключены контракты. По остальным 700 — в стадии завершения. При этом не размещена документация по 28 объектам в девяти регионах: Кабардино-Балкарская Республика, Удмуртия, Республика Алтай, Чувашия, Приморский и Пермский края, Иркутская и Свердловская области, Севастополь.

«По согласованию с Министерством в Севастополе будет замена объекта. Тем не менее, мы договаривались, что 20 марта все контракты должны быть заключены. Просил бы руководителей отстающих регионов срочно принять исчерпывающие меры для исправления ситуации», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.