Закупят еще 17 единиц коммунальной техники

На приобретение коммунальной техники для ГУПС «Водоканал», «Севтеплоэнерго» и «Севастопольгаз» выделили субсидию. Решение принято 27 февраля на внеочередном заседании правительства Севастополя.

По словам и.о.директора департамента городского хозяйства Николая Битосова, это позволит обновить и закупить новую спецтехнику для обеспечения производственной деятельности данных предприятий. Речь идет о закупке 17 единиц техники.

Н.Битосов также сообщил, что программа обновления парка коммунальной техники рассчитана на несколько лет. Обновления уже были, но потребности у коммунальных предприятий остаются.

На заседании прозвучало, что перечень коммунальной техники сформирован департаментом городского хозяйства на основе заявленного коммунальщиками.