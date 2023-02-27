Выгодная и быстрая автопродажа оказалась мошенничеством

В отношении ранее судимого за махинации с автомобилями 38-летнего местного предпринимателя следователем УМВД России по Севастополю возбуждено очередное уголовное дело о серии мошенничеств.

Противоправная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками уголовного розыска городской полиции. Мужчина заключен под стражу, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Предварительно установлено, что на протяжении нескольких месяцев 2022 года фигурант, специализировавшийся на купле-продаже подержанных машин, обладая необходимым опытом в этом бизнесе и используя арендованную площадку для демонстрации транспорта, под предлогом быстрой и выгодной продажи автомобилей убеждал автовладельцев передавать ему транспортные средства, документы и ключи.

Выполнять взятые на себя обязательства аферист не собирался. Он похищал и продавал чужие иномарки, а вырученные деньги тратил на свои нужды.

В настоящее время следователями установлена причастность мужчины как минимум к шести эпизодам мошенничеств, в результате которых похищено восемь автомобилей на общую сумму более семи миллионов рублей. Кроме того, после его задержания в полицию продолжают обращаться и другие пострадавшие.