В Севастополе задержали украинских агентов-наводчиков

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве наводчиков», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ФСБ, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения по собственной инициативе установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи за денежное вознаграждение данных о расположении объектов Министерства обороны России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Мужчина 1979 г.р. выполнял разведывательные задания Службы безопасности Украины: собирал сведения о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию по электронной почте с соблюдением мер конспирации. Второй подозреваемый подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел по независящим от него обстоятельствам.

Подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца. В отношении них следственным отделом ФСБ возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Санкция первой — предусматривает до 20 лет лишения свободы, второй — до 8 лет.