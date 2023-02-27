В море под Алуштой произошло землетрясение

В понедельник, 27 февраля, в 16.25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории городского округа Алушта, на глубине 15 км зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре.

Как сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков со ссылкой на МЧС, информация поступила от дежурного Алуштинской сейсмической станции. На территории полуострова толчки были едва ощутимы, последствий и разрушений нет.

Как сообщили в Единой геофизической службе Российской академии наук, землетрясение в Крыму зафиксировано в 13.02 Гринвичу (16.02 мск), в точке с координатами — широта 44.55, долгота 34.52, на глубине 15 км, магнитудой 3,4.

Утром того же дня были три землетрясения на востоке Турции, в районе города Малатья магнитудой от 4 до 7 баллов,