У комиссии по подготовке ПЗЗ — новые функции

Речь идет о дополнительных полномочиях, связанных с внесением изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Постановление об этом одобрили 27 февраля на заседании правительства Севастополя.

По словам и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлии Шемонаевой, в ПЗЗ вносятся изменения, связанные с рассмотрением заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные использование земельных участков и объектов капстроительства и о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. И также об отказе от предоставлении таких разрешений.

— Комиссия, которая у нас занималась подготовкой, теперь продолжает свою работу в режиме рассмотрения дополнений и обращений, — уточнил губернатор Михаил Развожаев.

— Поступают заявления о внесении изменений, комиссия будет теперь на постоянной основе их рассматривать. И плюс добавляются еще две услуги, которые будут оказываться департаментом: это предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования, указанный в составе градостроительного регламента, и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, также указанный в составе градостроительного регламента, — попытался пояснить заместитель губернатора Максим Жукалов.

— Эта комиссия, которая работала, будет продолжать работать с новыми функциями, – подытожил глава города.