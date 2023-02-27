Постановлением правительства Севастополя от 28 февраля Государственное казенное учреждение «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» переименовали в Спасательную службу Севастополя.

Новое название служба получила, в том числе, в результате опроса жителей города путем интерактивного голосования. Как пояснил и.о.директора общественной безопасности Алексей Краснокутский, переименование стало результатом работы, проведенной с департаментом информационной политики.

— Мы обратились за мнением севастопольцев и абсолютным большинством голосов победила название ГКУ «Спасательная служба Севастополя», — представил проект документа А.Краснокутский.

Цели и задачи деятельности «Спасательной службы Севастополя» остались прежними:

— предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, минимизация их последствий и защита населения и территорий;

— реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, тушение пожаров, аварийно-спасательные работы на водных объектах и в горно-лесной местности.

Спасатели работают круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.