Толчки у берегов Крыма могут быть реакцией на землетрясение в Турции

Повторная активность в зоне землетрясения в Турции могла вызвать небольшие толчки, произошедшие в понедельник у берегов Крыма, сообщила ТАСС директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства (КРЦ) Татьяна Горелова.

«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе. Сохраняем спокойствие, проверяем всю информацию. Когда появятся у нас более точные данные, когда мы обработаем данные всей сети, мы сможем выйти с каким-то аналитическим прогнозом. Пока у нас ничего предвещающего что-то страшное не зафиксировано», — сказала она.

Директор КРЦ уточнила, что сила землетрясения достигала 3,1 балла, его эпицентр находился в море примерно на 39 км южнее Ялты.

«Относительно безопасности — пока мы повторных толчков не зарегистрировали. Однозначно сказать, что это землетрясение, которое будет иметь продолжение, я вам не могу, поскольку для Крыма это нормальная практика. <...> К сожалению, наша сейсмическая зона такова, что это норма», — отметила Т.Горелова.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

В понедельник, 27 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два новых землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8. Число жертв в Турции превысило 44 тысяч.