Студенческий сквер переименуют в Сквер героев СВО

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что идея принадлежит Благочинному Севастопольского округа Сергию Халюте, и поручил вынести предложение о переименовании на заседание топонимической комиссии в самое ближайшее время.

В ходе рассмотрения вопроса также прозвучало предложение благоустроить сквер по-новому. Этот вопрос глава города переадресовал своему заму, курируещему ггородское хозяйство, Евгению Горлову.

— Чтобы его правильно спланировать, с учетом его нового названия. Уверен, что оно будет поддержано и комиссией и общественностью, — сказал он.

В ноябре 2022 года в честь воинов-севастопольцев, погибших при проведении специальной военной операции, в студенческом сквере парка Победы высадили аллею из 65 кипарисов и туй. А к Дню защитников Отечества у каждого высаженного в ноябре дерева на Аллее Героев установили таблички с QR-кодами, перейдя по которым, можно узнать о герое и его подвиге.

Напомним, что Студенсеский сквер был разбит перед учебным корпусом Севастопольского института банковского дела в 2010 году. На площади более 26 тысяч кв.м высадили около 400 деревьев, более 4,5 тысячи кустарников и примерно 11 тысяч цветов. Площадь только под газонами составила примерно 12 тысяч кв.м. Зону сквера также украсили два фонтана, три бассейна, летняя концертная площадка в античном стиле на 752 посадочных места.

Настоящей изюминкой сквера было его зонирование. Всю территорию разбили на тематические сады: русский, украинский, французский, восточный, японский.

Вход в каждый из них украшал аннотационный камень с увековеченными на его лицевой поверхности стихотворными строками великих национальных поэтов. Приметой этих весьма оригинальных зеленых уголков также стали стилизованные беседки для отдыха.