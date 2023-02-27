СевТЮЗ отправил бойцам уникальные спальные мешки

На средства от 10 показов спектакля «Вкус медной проволоки» Севастопольский театр юного зрителя закупил и отправил бойцам на передовую 50 уникальных спальных мешков.

Проект о сборе средств на поддержку участников СВО объявили заранее, его реализацию наметили вместе с городской общественной организацией «Мы вместе», рассказал «Севастопольской газете» директор театра заслуженный деятель культуры Севастополя Андрей Маймусов.

После каждого спектакля в соцсети отчитывались о сумме сбора и благодарили зрителей за поддержку. В результате общая сумма собранных средств составила полмиллиона рублей. В списке необходимого бойцам оказался пункт «спальные мешки», которые и решено было приобрести. По словам директора театра, этот пункт был воспринят, как воплощенное тепло неравнодушных сердец. Речь шла об уникальных спальниках с восемью слоями защиты из современного высокотехнологичного материала, которые выдержат морозы до -40. Их производит Санкт-Петербургская фирма «Штурм решение», на предприятии также продумали систему безопасности.

«На наших глазах военный продемонстрировал все возможности этого чудо-устройства, и мы смогли убедиться, что таким образом можно обеспечить надежную защиту тем, кто в ней нуждается», — рассказал А.Маймусов.

Подарки доставили военным к Дню Защитника Отечества.

Театр продолжает сбор средств на нужды военнослужащих. 24 февраля сыграли три благотворительных спектакля «Вкус медной проволоки», все сборы от которых пойдут в фонд СВО.