Рыбаки Балаклавы объединились

Ассоциация «Рыбаки Севастополя» создана в Балаклаве для развития рыболовства, решения насущных вопросов рыбацких артелей, конструктивного диалога с руководством города и муниципалитета.

Председателем объединения единогласно избран депутат Совета Балаклавского МО Виталий Аржевикин.

«Для десятков династий коренных балаклавцев создание профессионального объединения давно назревшая необходимость. Безусловно, решать многие вопросы станет гораздо легче организованной структуре, а не разрозненной группе индивидуальных предпринимателей рыбацких артелей», — уверен новоизбранный председатель.

В.Аржевикин отметил готовность балаклавских рыбаков встраиваться в новую концепцию развития Балаклавы, вести диалог и принимать участие в обсуждении и принятии решений по всем направлениях жизнедеятельности района.

По его словам, новая организация уже успешно включилась во взаимодействие с Балаклавским муниципалитетом, департаментом экономического развития Севастополя, руководством приоритетного проекта развития Балаклавы и подрядчиком строительства яхтенной марины — ПАО «Мостотрест».