На проектирование трех дорог и внедрение интеллектуальных систем выделили 478 млн рублей

На проектно-изыскательские работы по строительству автомобильных дорог на проспекте Античный, по Лабораторному шоссе и подъезду к улице Лиговская в бухте Казачья выделили 328 млн рублей.

Как доложил 27 февраля на внеочередном заседании правительства и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев, деньги выделены в рамках перераспределения средств и доведенных лимитов бюджетных обязательств для выполнения программных мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры в 2023 году.

По его словам, проекты сейчас находят госэкспертизу, и деньги будут нужны после

после выхода из экспертизы.

– Мы сейчас получаем положительное заключение экспертизы, определяем стоимость, после этого уже можем контрактоваться, – сказал он.

Глава гортранса также сообщил о предоставлении 150 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

– Наша заявка принята. Ждем, когда она будет рассмотрена, очень надеемся на положительный результат. Чтобы наши шансы были выше, мы должны предусмотреть соизмеримые денежные средства на софинансирование для внедрения интеллектуальных транспортных систем, – сказал С.Таматаев.