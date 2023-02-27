Ленинским районом руководит человек с другой фамилией

Глава Ленинского муниципального округа, исполняющий полномочия Председателя Совета Максим Мишин в социальных сетях сообщил, что сменил фамилию на Сердюк.

Как оказалось, Мишин — это фамилия его первой жены, с которой он развелся.

«В далеком 2007 году, когда я женился, принял решение взять фамилию супруги, так как в семье две девочки и «фамилия» осталась бы без продолжения. На тот момент я принял именно такое решение, чтобы продолжить фамилию», — пояснил глава района.

Но два года назад он «полюбил другую девушку, развелся с супругой». Теперь фамилия Мишин мешает ему «идти дальше и строить свою семью».

«И вот, с 21.02.2023, я вернул себе свою фамилию — Сердюк. На этом, все объяснения по данному свершившемуся факту закончены», — объявил теперь уже М.Сердюк Вконтакте.

На сайте Ленинского МО он все еще значится под фамилией Мишин.