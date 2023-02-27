Крымские ученые обучили нейросеть

«Нейросеть Stable Diffusion изначально обучена на всей массе изображений в интернете. Но она не знает, как выглядит какой-то определенный объект — конкретный человек или здание, поэтому при запросе, например, «пещера Таврида» она генерирует просто любую случайную пещеру. Возможность дообучать Stable Diffusion на конкретных объектах — fine tuning — стала доступна для разработчиков совсем недавно, и, конечно, мы сразу же начали с этим экспериментировать. Получилось неплохо», — рассказал начальник отдела искусственного интеллекта и нейрокомпьютерных интерфейсов лаборатории «ФабЛаб» КФУ им. В.И. Вернадского Владислав Мосийчук.

Нейросеть Stable Diffusion – это проект Open Sourse, ей могут пользоваться все желающие. Для этого требуется высокопроизводительный компьютер и знания по настройке окружения. Для успешного дообучения нейросети необходимо правильно подготовить датасет, то есть базу изображений того объекта, который нейросеть должна научиться генерировать. Таким образом можно дообучить нейросеть создавать любые произвольные объекты, использовать ранее неизвестные ей стили изображений.

«Поскольку мощное «железо» и навыки программирования есть не у всех, а тема генерации изображений многим интересна, мы решили сделать сайт, на котором любой желающий может познакомиться с работой Stable Diffusion и воплотить свои фантазии по созданию изображений на основе текстового запроса», — пояснил В.Мосийчук.

На сайте http://maps.cfuv.ru до 8 марта 2023 года можно сгенерировать неограниченное количество изображений. Время выполнения запросов зависит от их количества в очереди, уточнили в пресс-службе КФУ.