Бойцов Росгвардии поздравили с Днем защитника Отечества

Сотрудники инкерманской библиотеки №16 устроили праздничное мероприятие для бойцов Росгвардии и пригласили принять в нем участие автора-исполнителя Андрея Соболева.

— Презентовал ребятам и работникам библиотеки свою новую книгу «Прямая речь». Долго и интересно общались с молодыми защитниками Родины. Звучали стихи и песни. Конечно темы СВО были главными, — рассказал А.Соболев.

Он давно дружит с библиотекой, а теперь, поклонниками его творчества стали и бойцы Росгвардии.

По словам поэта, в доверительной обстановке дружеского чаепития поэтическое и песенное слово замечательно воспринимается аудиторией. Каждое слово отзывается в сердце.