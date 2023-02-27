Античный золотой амулет с заклятием найден в Крыму

На античном золотом амулете магическая надпись — заклятие ума и души, сообщил журналистам директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков. Она гласит примерно следующее: καλὸc νõc ψυ[χὴ?], ὤληθι — добрый ум, ду(ша?), сгинь!

«Амулетницу обнаружили в грабительском выбросе грунта, рядом с одним из монументальных каменных склепов. Скорее всего, это (разграбление) произошло еще в Средневековье, во времена, когда эти склепы в качестве жилищ облюбовали жители Хазарского каганата. Античные склепы были очень богаты, ведь в них хоронили сразу несколько поколений представителей военной аристократии. Они были просто переполнены сопутствующими погребальными предметами, в том числе и ювелирными украшениями. Большие и ценные находки новые жильцы, конечно, забирали себе, ну а мелочь просто не замечали. Эта оплошность и позволяет теперь археологам делать такие уникальные находки», — цитирует ТАСС О.Маркова.

Руководитель фенда уточнил, что все ценности, обнаруженные в некрополе Кыз-Аул, переданы на хранение в Керченский археологический музей и будут представлены в экспозиции его золотой кладовой.

В настоящее время фонд «Археология» ведет поиск волонтеров на полевые работы сезона 2023 года. Экспедиция работает на Кыз-Ауле с 2015 года.

Южное побережье Керченского полуострова остается малоизученным археологами районом. Между тем, известно, что именно на этой территории находились несколько античных городов и множество поселений. Среди них такие известные древние города как Китей, Акра и Киммерик. Город Китей упоминается в сочинениях Псевдо-Скилака, Плиния, Клавдия Птолемея, Стефана Византийского. Рядом с ним в 257 году даже произошло крупное морское сражение. Город Киммерик, основанный милетскими колонистами на землях легендарных киммерийцев, так же остается до сих пор загадкой, которую еще предстоит решить. Располагается он на горе Опук — удивительном и загадочном месте Восточного Крыма. Именно тут была обнаружена плита с руническими надписями, изготовленная германским мастером, предположительно относившемся к племени герулов, считавшихся в древности магами и чародеями.