Закон о поддержке участников СВО нужно доработать

Он объяснил, что закон о мерах поддержки участников СВО в Севастополе принят и работает, но «есть определенные моменты, которые надо доточить».

— Мы уже все доработки сделали, — сообщил М.Развожаев журналистам 23 февраля. И «они будут внесены на ближайшей сессии».

По словам губернатора, земельные участки участникам СВО, положенные по этому закону, начнут выдавать уже весной: первая территория для этого отведена. В ближайшее время там проведут работы по межеванию.

— Весной полномасштабно начнем выдавать эти участки физически, — пообещал М.Развожаев.

Губернатор также сообщил о наличии ряда предложений, которые планируется обсуждать с общественными организациями. Они касаются планов назвать улицы, скверы и отдельные учреждения именами героев — участников СВО.

Отметим, что в закон о соцподдержке среди прочих дополнений предлагается внести пункт, которым участниками СВО также будут признаны лица, входившие в состав экипажа спасательного буксирного судна «СБ-739 Спасатель Василий Бех», и прикомандированный к указанному экипажу личный состав, выполнявшие 16 июня 2022 года специальные задачи в ходе специальной военной операции. Отредактирован перечень документов и справок, дающих право на льготы, и разъяснено, что делать, если эти справки получить не удается. Также указано, что меры социальной поддержки участникам специальной военной операции предоставляются до момента присвоения ему статуса ветерана боевых действий. После этого льготы он будет получать уже на федеральном уровне.

Но в повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Севастополя на 28 февраля, которую разослала СМИ пресс-служба заксобрания, этот законопроект пока не включен.