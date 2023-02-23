Под Бахчисараем повреждено железнодорожное полотно

Движение электричек и поездов из Севастополя приостановлено из-за повреждения железнодорожного полотна в районе села Почтовое в Бахчисарайском районе.

О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым: «23 февраля в 2023 года в 19.55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов».

К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по региону, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

К ликвидации повреждений привлечены 36 человек и 14 единиц техники.

В Минтрансе Крыма обещают устранить повреждение в течение нескольких часов.

Пассажиров электричек доставили до места назначения автобусами. Поезд Севастополь – Санкт-Петербург был задержан в Бахчисарае более чем на три часа.

«Из-за задержки пассажиров поезда мы накормили горячим питанием», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика — «Гранд сервис экспресс».

Поезд Севастополь-Москва, по данным перевозчика, уже отправился к месту назначения. Его задержка составила чуть более часа. Поезд еще может войти в график, нагнав время в пути.