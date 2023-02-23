На Крымском мосту запущено движение по всем полосам

Все работы по восстановлению автодорожной части Крымского моста завершены, проезд открыт, сообщил Росавтодор 23 февраля.

К декабрю специалисты восстановили правую автодорожную часть. Для этого заменили четыре поврежденных пролета, для сборки которых потребовалось более 1200 тонн металлоконструкций. Затем дорожники уложили асфальтобетон, нанесли разметку, восстановили освещение и барьерное ограждение. Движение по правой части удалось открыть 5 декабря.

На левой, менее пострадавшей стороне моста, также были демонтированы поврежденные и установлены новые пролеты, смонтированы новые мачты освещения и уложен асфальтобетон.

Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам Крымского моста планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.

Одновременно с восстановлением автодорожной части моста начаты работы по ремонту его железнодорожной части, которые планируют завершить к июлю.

Крымский мост был поврежден в результате теракта 8 октября 2022 года.