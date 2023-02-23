Десантный катер назвали именем героя СВО

Боевой катер Черноморского флота назвали именем участника СВО Героя России, гвардии матроса Владислава Дорохина. Он геройски погиб в бою 21 июня 2022 года на Донбассе.

Торжественная церемония состоялась 23 февраля на Графской пристани в Севастополе. На мероприятие из Симферополя приехали мать, отец и младший брат В.Дорохина.

Почетное наименование «Владислав Дорохин» десантному катеру Д-296 388 разведполка специального назначения Черноморского флота присвоено на основании Приказа Мниистра обороны РФ от 4 сентября 2014 года №645 и порядка присвоения почетных наименований кораблям третьего ранга, катерам и судам Военно-Морского флота.

Выступая на церемонии, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов напомнил, что за последние полгода это уже третий катер, которому присвоено почетное наименование героя-черноморца. Боевые катера уже носят имена Андрея Палия и Олега Шипицина.

— Владислав Дорохин — военнослужащий контрактной службы корабля постоянной готовности СКР «Ладный». В составе стрелкового сводного батальона морской пехоты, куда он был переведен на основании написанного им рапорта, выполнял задачи непосредственно на линии соприкосновения с противником. В последнем бою принял участие, как водитель наводчик БМП. Прикрывая отход своих боевых товарищей, он отстреливался до последнего снаряда, а потом подорвал себя двумя гранатами вместе с солдатами противника, — рассказал о подвиге участника СВО В.Соколов.

Звание Героя России В.Дорохину присвоено посмертно.