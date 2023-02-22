В Севастополе 23 февраля будет салют

В честь Дня защитника Отечества салюты состоятся в Севастополе и еще восьми городах Юга России.

Салютные дивизионы проведут праздничные салюты 23 февраля в девяти городах Юга России, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Артиллеристы выполнят залпы из орудий и пусковых установок в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Каспийске, Севастополе, Керчи и Новочеркасске.

При проведении салютов будет задействовано более 50 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 105-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга» и 125-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга-М».

Артиллерийские расчеты произведут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд.