Пожар на плавучем доке в Южной бухте ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на плавучем доке на судоремонтном заводе «Персей» в Севастополе, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

«Пожар полностью ликвидирован в 20.03 на площади 25 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства, уточнив, что «причина и обстоятельства происшествия устанавливаются».

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Южной бухте на частном судоремонтном заводе «Персей» загорелся плавучий док. Наблюдается сильное задымление. Но в городе всё спокойно.