Помогают участникам СВО и их семьям

Чаще всего в Совет жен и матерей воинов-участников СВО обращаются за юридической консультацией и психологической поддержкой, рассказали на пресс-конференции члены этой общественной благотворительной организации.

Совет был создан в Севастополе осенью прошлого года. Сейчас в организации состоит уже около сотни семей.

«Очень сложно получить доверие семей, чтобы они открылись и что-то спросили. Есть очень много людей, у которых не решены какие-то вопросы. В основном — финансовые. Например, сейчас мы пытаемся помочь семье, которая до сих пор не получила ни одной выплаты. Там отец выдал доверенность на дочь, но она ничего не может получить. Причину мы уточняем», — рассказала журналистам вдова военнослужащего, погибшего в СВО, Яна Пурахина — одна из активисток совета.

Без выплат осталась еще одна семья погибшего участника СВО, который служил в добровольческом отряде. Есть проблемы и с подачей заявлений на получение земельных участков.

«Я тоже к такой семье отношусь. Есть ситуации, когда в извещении не прописано слово «СВО», поэтому МФЦ не принимает документы», — поделилась Я.Пурахина.

Проще помочь, когда нужна обыкновенная консультация: какие льготы положены, куда можно обратиться и где можно взять необходимую справку.

По мнению Я.Пурахиной, женам и матерям погибших, в первую очередь, необходима психологическая помощь, но не все женщины на нее соглашаются.

«У нас есть великолепный психолог Галина Крылова. Мы работаем группами по 10 сеансов, на которых обсуждаем, что нас тревожит. Даже то, что тянется с детства. Вы знаете, психологическая помощь она такая особенная для семей. Многие не соглашаются на нее, очень сложно говорить о том, что копится внутри, но мы работаем с доверием. И все те группы, которые у нас были, мы все дружим и друг друга поддерживаем», — рассказала общественница.

Ее муж Сергей Пурахин погиб в марте 2022 года. Отслужив срочную службу на Черноморском флоте, он остался служить по контракту в бригаде морской пехоты в Севастополе.

У руководителя этой общественной организации Виктории Тупчаненко муж погиб при освобождении Мариуполя. Женщины борются со своим горем, помогая и военнослужащим, и их семьям.

«Практически каждую неделю мы отправляли по целой газели гуманитарной помощи за «ленту». Потом уже начали брать списки и отправлять адресно. В честь погибших военнослужащих высадили 70 деревьев в Парке Победы. В апреле продолжим высадку. Проводим различные мероприятия», — рассказала В.Тупчаненко.

Так, 23 февраля в ДОФе откроется фотовыставка «Жены героев». А 24 февраля в музее Черноморского флота — выставка, посвященная севастопольцам, погибшим в СВО. На ней будут представлены фотографии и личные вещи военнослужащих.