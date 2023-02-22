Наркодилера задержали при получении крупной партии ЛСД

Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, 18-летний местный житель через интернет приобретал наркотическое средство d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25) для последующего незаконного сбыта.

Молодой человек был задержан при получении очередной партии d-Лизергида в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, статья УК, по которой в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.