Врачам помогает искусственный интеллект

Искусственный интеллект активно внедряют в сферу медицины. Технология позволяет обнаруживать заболевания на ранних этапах и увеличивает шансы на успешное лечение.

Сейчас Росздравнадзором зарегистрировано более 20 изделий, созданных на базе ИИ, — врачи уже применяют их для диагностики пациентов. В ближайшее время такие разработки планируют внедрить в свою практику еще 34% российских организаций в сфере здравоохранения.

Развивать это направление помогает нацпроект «‎Цифровая экономика», благодаря ему создатели ИИ-решений могут рассчитывать на господдержку.

Портал объясняем.рф рассказал о нескольких таких разработках.

Компьютерное зрение

Большинство ИИ-решений созданы на основе технологии компьютерного зрения, которое может анализировать изображения и видео. Компьютерное зрение помогает найти закономерности и аномалии в МРТ-, КТ- и рентгеновских снимках, экономит время на интерпретации результатов исследования и позволяет врачам получить дополнительную информацию о патологии. Результат: диагнозы ставятся точнее и быстрее, а лечение проходит эффективнее.

Сервис «Цельс» российской компании «Медицинские скрининг-системы» повышает скорость анализа флюорограмм и рентгенограмм и точность интерпретации снимков. В частности:

— определяет, есть ли у пациента патологические изменения органов грудной клетки, меньше чем за 8 секунд;

— выявляет признаки социально значимых заболеваний — например, туберкулеза;

— ранжирует исследования по серьезности патологии.

Систему уже интегрировали в столичный Единый радиологический информационный сервис.

Сервисы для анализа маммограмм, флюорограмм, рентгенограмм и КТ органов грудной клетки позволяют:

— более объективно оценивать изменения в организме человека по сравнению с предыдущими исследованиями;

— снизить вероятность ошибки при диагностике: ИИ привлекает внимание врача к областям снимка с патологиями;

— сэкономить время на формировании отчетов.

Проект в сфере компьютерного зрения развивает компания «Платформа Третье Мнение». ИИ для мониторинга состояния пациентов — еще одна разработка компании. Сервис видеоаналитики позволяет облегчить пребывание людей в стационаре:

— предотвратить пролежни;

— снизить уровень травматизма, в том числе при падениях;

— беспрерывно отслеживать динамику реабилитации;

— оптимизировать рабочее время медперсонала.

Платформа для обучения рентгенологов — VR-платформа, предназначенная для подготовки и обучения специалистов общей рентгенографии, — совместная разработка российской компании «Таргетта» и южнокорейской VRAD Inc. С ее помощью врачи могут практиковаться в объяснении снимков зубов, результатов КТ и МРТ, а также изучать анатомию головы и шеи.

Платформа Syntelly — разработка ученых Сколтеха и «Сириуса» ускоряет поиск и анализ новых лекарственных веществ:

— перебирает возможные варианты соединений веществ;

— определяет физико-химические свойства и токсичность таких соединений.

Сейчас Syntelly проходит тестирование. Ожидается, что со временем она сможет подсказать, как сделать состав лекарства менее вредным.