В районе Новороссийска затонул сухогруз

В условиях сильного шторма в Черном море у берегов Кабардинки под Новороссийском сухогруз переломился и затонул.

«ЧП произошло в 1-1,5 мили от берега на якорной стоянке, где из-за сильного шторма переломило сухогруз Seamark», — сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

Судно под флагом Коморских островов перевозило 3,5 тысяч тонн мраморной крошки. Его экипаж состоял из 11 россиян. Один из них скончался, остальных спасли и доставляют в больницу в Новороссийске, сообщили в пресс-службе Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков.