У контакт-центра Социального фонда новый телефонный номер

С 23 февраля севастопольцы могут обращаться в единый контакт-центр по социальным вопросам по новому номеру 8(800) 1-00000-1.

Операторы центра предоставляют гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

Контакт-центр — это единая информационная система социальных ведомств, в которую наряду с Фондом пенсионного и социального страхования РФ входят Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), региональные органы социальной защиты населения, а также учреждения медико-социальной экспертизы, сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Севастополю.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, который помогает получить информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, робот переводит звонок на сотрудника центра. Консультации с использованием персональных данных предоставляются после идентификации человека.

Обртите внимание! В Севастополе, чтобы дозвониться до контакт-центра со стационарного телефона, вместо первой восьмерки нужно набрать ноль: 0(800) 1-00000-1.