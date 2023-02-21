Приглашают сделать прививку от клещевого энцефалита

В Севастополе закуплено более 500 доз вакцины для взрослых и столько же для детей. Правда, за пять последних лет заболеваний энцефалитом в городе не было.

О начале вакцинации от клещевого энцефалита объявил главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга.

— Приближается теплый период, сопряженный с повышенной активностью клеща, поэтому севастопольцам заранее предлагают позаботиться о своем здоровье. Уже сегодня можно получить прививку от клещевого энцефалита, — сообщил С.Грыга.

Для взрослых закуплена вакцина «ЭнцеВир», для детей — «ЭнцеВир» и «Клещ-Э-вак».

Вакциной «Клещ-Э-вак» может прививаться, начиная с одного года жизни. Для детей постарше, от трех лет, применяется вакцина «Энцевир». Вакцинация делается двукратно, после первой вакцинации защитный иммунитет развивается в течение трех-четырех недель. Повторный укол необходимо получить через полгода.

Для записи на прививку необходимо прийти в поликлинику по месту жительства и обратиться в регистратуру для записи на вакцинацию.

«Если вдруг в какой-либо поликлинике вакцины не будет, то вас перенаправят туда, где она есть. В частности, в поликлинике на ул.Геннериха вакцина есть», — уточнил внештатный эпидемиолог.

По его информации за последние пять лет случаев клещевого энцефалита в Севастополе не зарегистрировано, хотя заболевание клещевым боррелиоз (болезнь Лайма) фиксировались. При этом вакцина против клещевого энцефалита частично защищает и от этой инфекции.

Клещевой вирусный энцефалит — острое природно-очаговое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания разнообразны — от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности или смерти или продолжительным неврологическим осложнениям после выздоровления от первичной инфекции. У 1-3% переболевших заболевание переходит в хроническую форму. Смертность от клещевого энцефалита центрально-европейского типа составляет 0,7-2%. Смертность от дальневосточной формы заболевания может достигать 25-30%.