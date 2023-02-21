Предлагают принять единый для России закон о тишине

Подготовлен законопроект, который предусматривает введение режима тишины с 22 до 7 часов по местному времени на всей территории страны.

«Законопроектом предлагается установить период времени (тишины) с 22 часов до 7 часов местного времени. Дополнительно законопроектом предусмотрено, что проведение строительных и ремонтных работ возможно в период времени с 9 часов до 19 часов местного времени в будние дни с обязательным перерывом в период с 14 часов до 16 часов», — сказано в пояснительной записке к проекту закона, который внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Документ также регулирует случаи, когда нормы закона не применяются. К ним относятся: борьба с правонарушениями, предотвращение и ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан; проведение массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни, которые установлены законодательством, а также с проведением общественных мероприятий в порядке, установленном правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления; исполнение религиозных культов в рамках канонических требований конфессий; празднование Нового года с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января по местному времени.

Законопроект содержит закрытый перечень объектов, на которых должна соблюдаться тишина. Предлагается включить в их число все жилые объекты, их социальную инфраструктуру и прилегающую к ним территорию.

Привлекать шумящих жильцов к ответственности, согласно законопроекту, будут с помощью управляющих компаний. Им разрешат проводить с нарушителями профилактические беседы и составлять в отношении них «акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти». Предлагается установить единый размер штрафа и внести соответствующие изменения в КоАП.

«Закон о тишине» в Севастополе

В Севастополе действует региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя». Он запрещает нарушение тишины в рабочие дни в период с 22 до 7 часов, в выходные — с 23 до 9 часов. В середине дня предусмотрен «час тишины» с 13 до 15 часов.

Кроме того, «законом о тишине» два бульвара в центре города — Приморский и Матросский — признаны защищенными территориями, на которых с 8 до 23 часов нельзя петь, играть на музыкальных инструментах, используя устройства звукоусиления.

В других регионах

В регионах России сейчас действуют разные нормы о соблюдении тишины, также как и штрафы для нарушителей.

В Республике Крым шуметь запрещено с 22 до 8 следующего дня и с 13 до 14. В многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни: с 8 до 10, с 22 до 8. Предусмотрен штраф в размере от 500 до пяти тысяч рублей.

В Ростовской области соблюдают тишину с 23 до 7 утра следующего дня, в выходные и праздничные нерабочие дни с 21 до 9. «Тихий час» — с 13 до 15. Штраф за нарушения — от одной до трех тысяч рублей.

В Москве нельзя шуметь с 23 до 7 часов следующего дня, а в Московской области — с 21 до 8 часов по будням и с 22 до 10 часов по выходным. В Москве физическое лицо могут оштрафовать на одну-две тысячи рублей.