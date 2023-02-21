По национальному проекту отремонтировали уже 30 дорог

Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» идут в Севастополе опережающими темпами, сообщила пресс-служба городского правительства. Уже завершен ремонт 30 объектов из плана на 2023 год.

Объектов дорожного нацпроекта в 2023 году в Севастополе — 116 (на сайте нацпроекта указоно 126). Из них — пять — это мосты, один путепровод, остальное — почти всё небольшие улочки, переулки или участки дорог. В отличие от прошлых лет нынешние ремонты проводятся на совсем небольших участках. К примеру, два отрезка переулка Бутакова имеют длину 120 и 150 метров, улица Восточная — 403 м, Гавена — 407 м. Самые протяженные объекты — ул.Красноармейская (1,9 км), ул.Кряжева (1,414 км), объезд 5-й км Балаклавского шоссе (1,5 км), проезд к строящемуся госпиталю по садовым товариществам в районе хутора Дергачева — (1,6 км).

Напомним, что департамент транспорта начал работу по объектам нацпроекта 2023 года еще прошлой осенью. Неудивительно, что 30 из них уже отремонтированы. К концу января в эксплуатацию были введены 17, к 20 февраля работы закончили еще на 13-ти. Среди них проезды между садовыми товариществами микрорайона Дергачи, товариществами «Кальфа-1» и «Парус-6», улицы Гавена, Покрышкина, Шостака, Мирная, Станюковича, Комбрига Потапова, Новикова-Прибоя, Серго Орджоникидзе, Трубная, переулок Краснодарский.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта. Карта наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».