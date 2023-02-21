Энерго- и газоснабжение новых регионов интегрировано в российские системы

Системы энерго- и газоснабжения новых регионов РФ в 2022 году были технологически интегрированы с едиными системами России, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Энергосистемы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также системы газоснабжения новых субъектов уже технологически интегрированы в единую энергосистему и единую газоснабжающую систему России. Восстановлены электрические связи и магистральные газопроводы со стороны Крымского полуострова для стабильной работы экономики и комфортной жизни граждан новых субъектов», — цитирует ТАСС Н.Шульгинова.

Затраты на сетевой комплекс новых субъектов в 2022 году составили порядка 10 млрд рублей. Энергетики продолжают работу в непрерывном режиме, чтобы обеспечить условия для нормальной жизни населения, работы промышленных предприятий и социально значимых объектов.