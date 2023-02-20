Выставка про Черноморский флот

Представлены материалы, рассказывающие о деятельности флота с момента основания в 1783 году по настоящее время через призму его боевых походов и сражений. Предметы из фондов Музея обороны Севастополя расскажут о победах черноморцев в первой половине XIX века, в периоды первой и второй обороны Севастополя, о боевой службе на острие «холодной войны», борьбе за российский статус Черноморского флота в 1990-е и 2000-е годы, возвращении эскадры в Мировой океан и современных буднях военных моряков, которые и в наши дни защищают рубежи Отечества.

Среди экспонатов — фотографии, документы, книги, награды, личные вещи моряков-черноморцев, механизмы с боевых кораблей.

Выставка будет работать до 20 апреля. Вход свободный.