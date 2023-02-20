Восемь лет скрывался от следствия

Подозреваемого в преступлении мужчину задержали, когда он пришел менять документы.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Балаклавского района, обвиняемого в причинении смертельных травм незнакомцу в 2014 году.

По версии следствия, вечером 5 июня 2014 года житель Инкермана возле продуктового магазина по ул.Менжинского ударил незнакомца, оскорбившего его супругу, кулаком по голове. От полученной травмы пострадавший потерял сознание и умер больнице. Личность злоумышленника тогда установили, однако он скрылся.

Через восемь лет его задержали в соседнем регионе при замене одного из старых документов на новый.

Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111УК РФ). Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и передачи дела в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.