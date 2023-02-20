Отмечаем Масленицу

Масленичная неделя в этом году проходит с 20 по 26 февраля.

В последние пару лет из-за пандемии коронавируса популярные массовые гулянья на Масленицу в Севастополе не проводились. В этом году, несмотря на действующий желтый режим террористической опасности, проводы зимы и встреча весны состоятся.

Артисты и творческие коллективы Дворца культуры рыбаков в рамках большой тематической программы, посвященной Масленице, уже провели концерт-встречу в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Севастопольский центр культуры и искусств 21 февраля приглашает гостей на театрализованное представление «Масленица». Фольклорные песни, танцы и народные обряды исполнят заслуженный коллектив народного творчества «Русь» имени Петра Савченкова; народный ансамбль «Играй, гармонь!»; студия фольклорной песни при ансамбле «Русь».

Дворец детского и юношеского творчества традиционно проведет народное гулянье «Широкая Масленица» 26 февраля. В программе театрализованное представление, игры и состязания, хороводы, прощание с Масленицей.

Ежегодно народный праздник проводят активисты общественной организации «Севастопольские мамы». Обычно они встречаются в последний день Масленицы (в этом году это 26 февраля) на большой мангальной площадке комплекса «Лесной» на Сапун-горе. Там для хорошего времяпрепровождения есть беседки для посиделок, детская площадка и площадь для хороводов и танцев

«Надевайте яркие традиционные платки, бусы и вообще наряжайтесь! Будет весело всем, от мала до велика!» — зазывают на праздник организаторы.

В экопарке «Лукоморье» гулять Масленицу собираются 25 и 26 февраля. В программе веселые конкурсы от ведущей с призами; мастер-класс по выпеканию Розовых блинов по рецепту няни Пушкина Арины Родионовны; конкурс блиноделов; театрализованое выступление с конкурсами, играми, хороводами, призами, подарками; сжигание чучела на Масленицу со спецэффектами; большой общий хоровод.

Масленица — неделя перед Великим постом, в течение которой, согласно православным традициям, нельзя есть мясо, но разрешены другие продукты, в том числе молочные.

У масленичной недели есть четкий распорядок — каждый день несет в себе особый смысл: понедельник – встреча (подготовка к гуляньям и пиру); вторник — заигрыш (катания на санях и другие развлечения); среда — лакомка (угощение всех блинами); четверг — разгул (кулачные бои); пятница — тёщины вечёрки; суббота — золовкины посиделки; воскресенье — проводы Масленицы и Прощёное воскресенье, когда принято просить прощения у близких.