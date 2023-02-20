От лишних подведов поручено избавляться

Одним из вопросов обсуждения стала ликвидация некоего регионального Фонда пространственных данных. По словам губернатора Михаила Развожаева, он даже и не подозревал о существовании такого. А оказалось, что не только есть, но и дублирует функции аналогичной федеральной структуры, а также иных информационных систем. Поэтому на заседании приняли постановление о ликвидации ненужного подведомсьвенного предприятия — подведа — в целях «значительной экономии бюджетных средств города».

— В настоящее время все функции регионального фонда выполняет федеральный фонд пространственных данных, куда передаются все пространственные данные, в том числе полученные в результате выполнения работ по договорам подведомственных департаменту учреждений. Мы ими и пользуемся, — объяснила суть проекта документа и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

Как выяснилось, это подведомственное департаменту архитектуры и градостроительства учреждение существует с 2018 года.

— Долговато разбирались по времени, но хорошо, что все-таки разобрались. Коллеги, берите пример! Смотрите по своим подведам, там еще очень много гнилых местечек, которые, кроме потребления бюджета, ничем не занимаются. Прошу всю эту структуру проинвентаризировать, особенно, новых заместителей, которые сейчас хозяйство взяли, — обратился к своим заместителям глава города.

К теме вернулись на том же заседании, когда заслушивали проект очередного постановления о порядке предоставления субсидий Центру компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Деньги выделяли на финансовое обеспечение текущей деятельности и выполнения уставных задач.

— Разберитесь, какую эффективность он там повышает, чем там этот центр занимается? — обратился на этот раз губернатор к директору департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталии Скорюковой.

— Уже есть положительная динамика в 2022 году, Мы с СевГУ много работаем, проводим семинары с мелкими фермерами. Эффект хороший, там числятся все три сотрудника, и то один сейчас по совместительству, — в ответ она бросилась на защиту своих подчиненных.