Определили первые 160 земельных участков для участников СВО

В правительстве Севастополя принято решение о выделении 11 гектаров земли, на которых будут распланированы 160 земельных участков для участников СВО.

В связи с этим департаменту архитектуры и градостроительству дополнительно выделены пять миллионов рублей на подготовку документации по планировке территории.

Как доложил 16 февраля на заседании городского правительства заместитель губернатора Максим Жукалов, по проекту соответствующего постановления получены положительные заключения департамента финансов, департамента экономического развития и Контрольно-счетной палаты Севастополя.

Речь идет об 11 гектарах рядом с улицей Полины Осипенко. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что эта та самая территория, рядом с которой ранее была выделена под участки для многодетных семей. Не исключено, что в перспективе эта территория будет увеличена, так как «рядом еще потенциал есть».

Порядок выделения участков севастопольцам — участникам СВО был определен 14 декабря 2022 года, с этого же дня ведется прием документов от льготников. 22 декабря директор департамента по имущественным и земельным отношениям Александр Ксенофонтов сообщил, что подано 377 заявлений. На «круглом столе» по вопросам соцобеспечения участников СВО 10 февраля говорилось уже о 2848 заявлениях на получение бесплатных участков.