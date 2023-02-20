Набережную в Евпатории обещают сделать до конца 2023 года

Реконструкцию набережной им.Валентины Терешковой в Евпатории, которая была приостановлена из-за уголовного дела о хищении 200 млн рублей, намерены завершить до конца 2023 года, сообщил 20 февраля на заседании комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу замминистра строительства и архитектуры республики Александр Резников.

«К сожалению, часть работ, которые были выполнены (до приостановки реконструкции — прим. ТАСС), пришлось демонтировать. Те работы, которые были выполнены некачественно, были все переделаны. На сегодняшний момент все работы осуществляются. Объект мы планируем сдать к концу этого года», — приводит слова А.Резникова ТАСС.

Он уточнил, что на 2023 год было выделено 895 млн рублей, на 2024 год — 529 млн рублей. «При корректировке программы мы подали предложение перераспределить все деньги с 2024 на 2023 год. Так как объект вводной 2023 года, деньги нам нужны на этот год. Предложение поддержано, работы ведутся», — добавил А.Резников.

В январе 2020 года власти Крыма сообщали, что реконструкция центральной набережной Евпатории стоимостью порядка 770 млн рублей приостановлена после выявления Федеральным казначейством грубых нарушений, материалы были направлены в правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела. В октябре 2021 года председатель правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что стоимость проекта из-за роста цен на стройматериалы увеличилась с 700 млн рублей до 1,7 млрд рублей. В феврале 2023 года глава Республики Крым Сергей Аксенов дал поручение до 1 апреля возобновить реконструкцию набережной.