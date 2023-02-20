На SevRoboFest устроили танковые бои

Фестиваль SevRobo­Fest на базе Малой академии наук (МАН) прошел в Севастополе уже в 18-й раз. В этом году на фестивале было рекордное число команд-участниц и количество номинаций.

Именно поэтому фестиваль по решению организаторов растянули на четыре дня — ребята соревновались две субботы и два воскресенья. Как и ожидалось, на воскресенье, 19 февраля, пришелся самый массовый и самый динамичный этап соревнований.

В игровом зале сквозь громкоголосых участников — маленьких и постарше, что называется, не протолкнуться. Вокруг игровых столов наблюдатели выстроились плотной стеной. В руках каждого — свой игровой лего-робот, что не мешает им с интересом наблюдать за разворачивающимися игровыми баталиями и сопереживать ходу борьбы. Не говоря уже о самих игроках, которые то и дело вступают в спор с бескомпромиссными судьями.

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Малой академии наук Сергей Пасеин, в этом году к традиционным видам программы добавились танковые бои. Среди севастопольских участников — команда Малой академии наук и различные клубы по робототехнике, в числе гостей — команды из Симферополя, Алушты, Евпатории.

К техническим новшествам нынешнего чемпионата, по словам С.Пасеина, следует отнести выход на прямые трансляции в интернете, это позволяет следить за ходом игры всем желающим.

Количество номинаций в этом году увеличилось до шести, включив скоростную сборку и программирование роботов — от самых маленьких, которые программируют шестилетки, до сложных роботов, которые «спасают мир». В прошлом году в программу соревнований впервые были включены танковые бои.

— SevRoboFest — это региональный конкурс игровой робототехники. Этим мы привлекаем детей к роботостроению. Следующие конкурсы более сложные, откуда выход идет на Всероссийские соревнования, в том числе с международным участием, — рассказал руководитель МАН.

Он также отметил достойное соперничество между командами. Севастопольцам весьма успешно противостоят ребята из симферопольской «Лиги роботов», что определяет довольно жесткую борьбу. Среди местных команд лидирует команда МАН, хорошо показывают себя детско-юношеские клубы, а также частные клубы робототехники.

— Возраст участников фестиваля — от 6 до 18 лет. Мы всех приглашаем, всех ждем! Главное, чтобы ребята собирали роботов и хорошо ими управляли, — улыбнулся директор.

Среди участников — в основном мальчики. Однако это вовсе не исключает участие девчонок, они тоже есть среди пилотов.

Танковые бои стали завершающим этапом соревнований. Интересно, что сражения разворачиваются сразу на двух площадках. В каждой команде по три участника –—два оператора работают за мониторами компьютера, третий — штурман стоит непосредственно на игровом поле. Про последнего можно сказать, что он корректировщик огня.

— Он находится в игровой зоне, видит соперников и точки, которые нужно уничтожить. Он же докладывает о расположении танков противника. Мы же, сидя за мониторами, слушаем его команды, — поделились участники танкового этапа из симферопольской команды «Тюбик» Сергей и Александр.

Их соперники — команда «Т-34», участники которой оказались явно младше соперников.

— Всего в танковых боях принимают участие 17 команд разных возрастов. Пока мы не делим их по возрастным категориям, это не является определяющим фактором, — рассказал о правилах танковых боев педагог МАН Юрий Балашов.

Он также уточнил, что команды выставляют по два танка, а капитан, находится на поле, докладывает ситуацию на поле боя и руководит действиями операторов.

— Но основные эмоции — все равно здесь, — показал он на спаренные столы у мониторов, где уже вовсю разворачивалось танковое сражение, а на одном из мониторов появилась победная надпись: «Робот уничтожен».