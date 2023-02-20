Катеру присвоили имя героя СВО

Почетное наименование катеру присвоено в честь Героя Российской Федерации старшего матроса 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота Олега Шипицина, погибшего 18 марта 2022 года в Мариуполе в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

При зачистке местности в восточной части Мариуполя морпехи попали под минометный огонь, а затем были атакованы националистами. Когда у черноморцев закончились боеприпасы, группа националистов подошла, чтобы взять их в плен. Тяжелораненный старший матрос О.Шипицин из последних сил вышел навстречу боевикам. Когда противник приблизился на должное расстояние, морпех подорвал себя гранатой, предпочтя смерть плену. Ценой своей жизни он уничтожил еще двух националистов.

Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года старшему матросу О.Шипицину присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).