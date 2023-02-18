Участки в Крыму и Севастополе могут получать и бойцы Росгвардии — герои СВО

Сотрудники Росгвардии, отличившиеся в ходе специальной военной операции (СВО), смогут наравне с военнослужащими получать бесплатные земельные участки в Республике Крым, Севастополе и Подмосковье.

Соответствующее распоряжение подписал 17 февраля президент РФ Владимир Путин.

Документ вносит изменения в распоряжение главы государства от 19 декабря 2022 года, в котором властям Республики Крым, Севастополя и Московской области рекомендовано принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков военнослужащим, награжденным госнаградами за заслуги в СВО, и семьям погибших.

Согласно новой поправке, помимо военнослужащих, эта норма распространяется и на лиц, проходящих или проходивших службу в Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.

160 участков уже нашли

В Севастополе на 10 февраля было подано около трех тысяч заявлений о предоставлении земельных участков участникам СВО. Город на эти цели выделил 11 гектаров в селе Полины Осипенко.

«Это порядка 160 участков будет первых», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев в прямом эфире телеканала СТВ 16 февраля.