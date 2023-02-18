Полицейские массово сдали кровь

В преддверии Дня Защитника Отечества около 20 сотрудников отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина приняли участие в добровольной сдаче крови в Центре крови, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

В Центре крови всегда рады видеть полицейских, ведь они всегда находятся в хорошей физической форме, поэтому как доноры особенно ценятся. Сотрудники полиции Севастополя регулярно сдают кровь, некоторые из них являются Почетными донорами.

По словам командира батальона подполковника полиции Максима Блумбаха, его подчиненные всегда готовы помочь гражданам, а если донорская помощь спасет чью-то жизнь или сохранит здоровье — это будет лучшей наградой для полицейских, сдавших кровь.