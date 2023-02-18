Для поиска льготных лекарств создадут бота

Министерство здравоохранения Республики Крым разрабатывает телеграм-бот, с помощью которого можно будет узнать наличие или дату поступления льготного препарата.

При вводе в мессенджер серии и номера рецепта на льготное лекарство бот выдаст информацию, имеется ли препарат в аптеке или аптечном складе, либо же находится в процедуре закупки. Соответственно пациент сможет узнать ориентировочную дату поступления лекарства. Также будет предусмотрено оповещение пациента о том, что препарат поступил в аптеку, сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, 15 февраля во время рабочего совещания по проблемным вопросам муниципальных образований Республики Крым глава региона Сергей Аксенов сообщил о большом количестве жалом на нехватку лекарств в государственных аптеках. Было поручено провести служебное расследование в отношении чиновников, ответственных за обеспечение населения лекарственными препаратами, и наказать их, если ситуация не улучшится.