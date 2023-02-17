В управляющих компаниях не знают, что делать с использованными батарейками

О том, что пришедшие в негодность батарейки следует относить в управляющие компании, сообщила 17 февраля во время прямого эфира глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, именно управляющие компании должны организовать сбор опасных отходов, поскольку батарейки действительно нельзя бросать в мусорное ведро.

Ю.Гаврилова напомнила о начавшейся в городе кампании по сортировке отходов, организованной департаментом городского хозяйства.

Правда, упомянув, что это несколько иная история.

«Севастопольская газета» обратилась в управляющую компанию «Центр» за уточнением данной ситуации. Там пояснили, что городской проект организации сбора такого рода отходов действительно существует, но он пока находится в зачаточном состоянии.

По словам заместителя директора УК «Центр» Натальи Павленко, на самом деле, речь идет о том, чтобы на информационном портале УК размещали информацию об адресах приема такого рода отходов. Адреса должно предоставить подрядная организация «Севприроднадзора», но до сих пор не предоставила.

– Поэтому, где мы должны это принимать, я вам не скажу. У нас нет ни контейнеров, ни разрешения на сбор этих батареек — вообще ничего, – рассказала Н.Павленко.

К слову, на вопрос, куда сдавать использованные шины, Ю.Гаврилова смогла разве что отослать интересующихся к сети интернет, на которых, по ее словам, надо смотреть, кто в городе имеет лицензию на переработку.

Эта информация есть в интернете.

– Потому что все эти лицензианты подлежат надзору федеральному Росприроднадзору, – уточнила Ю.Гаврилова.