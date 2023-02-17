В аэропорту Симферополя украли кабель

Задержаны двое разнорабочих, выполнявших строительные-монтажные работы на территории аэропорта «Симферополь», сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Как выяснилось, по предварительному сговору 39- и 41-летний мужчины совершили хищение соединительного многожильного восьмиметрового медного кабеля со строительной площадки. Они занесли кабель в свой контейнер для обработки и дальнейшей сдачи его в пункт приема цветных металлов. Завершить задуманное им помешали сотрудники транспортной полиции.

Материальный ущерб, нанесенный работодателю, превысил шесть тысяч рублей.

Следственным отделом Крымского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленникам избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению возможной их причастности к иным фактам противоправной деятельности,