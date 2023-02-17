Стоимость нового жилья снизилась не сильно

Установленная на 2023 год стоимость нового жилья снизилась, по сравнению с 2022 годом на 6,3 тысячи рублей за кв метр.

Об установлении предельной стоимости 1 кв метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю на 2023 год сообщил 16 февраля на заседании правительства и.о.директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал это событие историческим, отметив, что стоимость квадратного метра снижается впервые.

– Принятым постановлением устанавливается стоимость 1 кв метра общей площади жилого помещения по городу Севастополю на 2023 год – 137,055 тыс рублей. Для справки, в прошлом году она составлял 143,378 тыс рублей, – сообщил И.Ахмедов

По его словам, расчет произведен на основании данных статистики по средней цене квадратного метра за 4 квартал 2022 года крупных застройщиков, агентств недвижимости, с мониторингом рынка нового жилья и вторичного рынка жилья.

Глава капстроя подчеркнул, что принятие данного постановления позволит осуществить закупку жилых помещений для реализации мероприятий по расселению граждан из помещений, непригодных для проживания и аварийного жилого фонда, а также мероприятий по приобретению жилых помещений для отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами о ветеранах, дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

– Дрогнули севастопольские застройщики, но не сильно, – констатировал губернатор Михаил Развожаев.