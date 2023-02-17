Севастополец осужден за участие в крымско-татарском нацбатальоне

Джанкойский районный суд приговорил жителя Севастополя к 8,5 года колонии за участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им.Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористической организацией), сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«Установлено, что уроженец Севастополя, капитан первого ранга в отставке ВСУ, в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Н.Челебиджихана. Решением суда Алексею Киселеву назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении УФСБ.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый готовил участников батальона к морской блокаде Крымского полуострова и обучал их управлению морскими судами.

Бывший командир корабля управления ВМС Украины «Славутич» А.Киселев был арестован в июле 2022 года в Геническе после перехода Херсонской области под контроль России.

Решением Верхновного суда РФ от 1 июня 2022 г. организация «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.