Простые итальянцы знают, что правда на стороне России!

Жители юга Италии — Неаполя, Палермо, Бари, Барлетты и Катании в канун Дня защитника Отечества передали в редакцию «Севастопольской газеты» поздравление для наших бойцов на передовой.

Пламенную поддержку России и русским воинам, участвующим в специальной военной операции на Украине, от имени народа Южной Италии передал Альберто Аббатачио из города Барлетта.

Редакция связалась с активистом по видеосвязи. Господин А.Аббатачио подтвердил свою любовь к России и эмоционально, как и положено итальянцу, поддержал наших военнослужащих.

Доблестные воины России!

Я хочу передать вам слова искренней поддержки от народа Южной Италии, городов Неаполя, Палермо, Бари, Барлетты, Катании и других южноитальянских городов.

Мы знаем, что Россия и вы, её защитники, ведёте настоящую битву за Добро и Справедливость во всем мире.

Англо-американская империя и НАТО решили продолжить поставки вооружения на Украину. Это оружие в руках украинских неофашистов сеет ненависть и несёт смерть. К сожалению, в Европе к власти пришли продажные политики, которые не заботятся о своих гражданах. Они представляют интересы мировых элит.

Мы, простые жители Южной Италии, понимаем и знаем, что на стороне России – Правда и все честные люди земли! Мы знаем о специальной военной операции на Украине от наших друзей из России и Крыма.

Россия, народ Южной Италии вас поддерживает и не хочет распространения ненависти, разделения и вражды. Мы, так же, как и вы, хотим мира и свободы!

Когда-то Южная Италия была свободным и богатым Неаполитанским Королевством Двух Сицилий. Но в 1861 году Северная Италия с помощью Англии и Франции поработила нашу страну, сделала нас колонией.

На севере Италии есть историческое место – крепость Фенестрелле. Место, где были замучены сотни тысяч жителей юга Италии. Сейчас там проводят экскурсии для туристов! Но им не говорят правды, что за 80 лет до прихода нацистов к власти в Германии и Европе, властями Северной Италии, под руководством англичан и французов, в нашей стране было создано около 40 концлагерей. Сейчас Южная Италия – это задний двор Европы, колония Америки, Англии и Европейского Союза.

Достойные солдаты России, истинные воины Света, вы защищаете свои дома, семьи, свою свободу и достоинство! Никогда не сдавайтесь! Идите твёрдо к своей высокой цели! Вы служите для нас примером истинного патриотизма, благородства и силы духа!

Вы — защитники всего человечества от мирового зла! Мы, народ Южной Италии, рядом с вами, в эти трудные дни страдания и борьбы!

«Севастопольская газета» благодарит итальянских друзей и доставит послание солидарности нашим воинам на передовую.