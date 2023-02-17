Просят о внимании к проблемам картингистов

Тренер кружка «Карты и багги» Станции юных техников рассказал, что мешает полноценно развивать этот вид спорта в Севастополе.

Возможность заниматься картингом на Станции юных техников (СЮТ) у севастопольских ребят появилась с 2014 года. Сейчас при станции существует кружок «Картинг и багги», в котором занимаются 80 ребят в возрасте от шести лет. О работе кружка, его успехах и проблемах «Севастопольской газете» рассказал тренер по картингу СЮТ Сергей Буштуев.

По его словам, до 2014 года заниматься картингом можно было разве что на частном картодроме. Теперь с юными любителями авто- и мотоспорта в СЮТ занимаются бесплатно, карты и мотоциклы в 2018 году были закуплены на средства Президентского гранта.

Тогда это стало для станции настоящим событием. Правда потом выяснилось, что на их содержание тоже нужны средства, которые департамент образования, подведомственным учреждением которого и является СЮТ, выделить не в состоянии.

По словам тренера, для занятий время от времени необходимо покупать совсем недешевую резину, менять масло, выполнять техническое обслуживание машин.

— Представьте, что на одном карте занимаются от пяти до 10 человек. Отсюда, увеличенный моторесурс, считай — за полтора месяца резины нет, — объяснил С.Буштуев.

Проблемы то и дело приходится решать за счет родителей занимающихся, иногда помогает финансами руководство СЮТ. Помощь также оказывает Союз ветеранов Афганистана, исходя из того, что сам С.Буштуев является ветераном той войны. Союз выделяет кубки, грамоты, призы.

— Могу сказать, что пока существуем благодаря нашему директору, родителям и Союзу афганцев, — вздохнул тренер.

Картодром на Горпищенко, 39, где проходят тренировки, тоже уже давно требует ремонта.

— Асфальт на картодроме я помню с тех самых пор, как в 14 лет сам впервые пришел сюда учиться вождению автомобиля ГАЗ-51. Ездить по такому асфальту на картах нельзя, — возмущается С.Буштуев.

Еще одна проблема — участие в выездных соревнованиях и чемпионатах.

— К сожалению, департамент не дает добро на закупку пассажирского автобуса, при том, что у нас есть такая возможность. Автобус нужен, чтобы загрузить в него карты и перевезти детей в другой город. Я не говорю о дальних поездках, мы не можем выехать даже в соседнюю Евпаторию, чтобы дети погонялись там со своими сверстниками! — сетует С.Буштуев,

По его словам, в существующих условиях приходится довольствоваться местными соревнованиями, приглашать иногородние клубы, секции и кружки к себе. 12 февраля состоялись соревнования на призы директора СЮТ, посвященные очередной дате вывода советских войск из Афганистана, куда приехали юные спортсмены из Бахчисарая. Это один из трех этапов, значащихся в спортивном календаре кружка этого года. Запланированы еще и финальные соревнования. Но говорить о каких-то масштабных перспективах сложно, севастопольские ребята просто не могут себя где-то показать.

— У нас есть сейчас спортсмен, которого пригласили в команду Бахчисарая. Парень занимался у нас, что называется с нуля и достиг весьма заметных результатов, —продолжил С.Буштуев. Дальнейшая его спортивная карьера зависит от финансирования, которое бы позволило участвовать севастопольской команде в чемпионатах Крыма или даже Южного федерального округа.

Мотокросс на Сапун-горе отменили зря

Как мотогонщик с солидным стажем, в разговоре С.Буштуев также высказал сожаление по поводу действующего с 2017 года запрета на проведение 9 мая традиционного для Севастополя мотокросса на Сапун-горе.

Как известно, противником проведения мотокросса выступил историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический», заявивших о своих правах на территорию его проведения и о выявленной там повышенной антропогенной нагрузке.

Аргументы спортсменов в этой неожиданной борьбе ни к какому результату не привели. Спортсмены вынуждены были просто развести руками.

— На это мероприятие, объединяющее в один день мотокросс, автокросс и эндуро собиралось до 120 тысяч человек. К нам съезжались зрители со всего полуострова. Такого мероприятия не проводил никто в мире! Я до сих пор считаю, что нельзя нарушать севастопольские традиции! — возмущен тренер.

С.Буштуев очень надеется, что на озвученные им проблемы наконец-то обратят внимание в департаменте образования и в правительстве Севастополя.