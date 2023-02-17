Новое оборудование позволило ускорить диагностику

Врачи офтальмологического отделения Первой городской больницы им.Н.И.Пирогова в феврале уже провели более 40 операций по поводу катаракты. Выявить это самое распространенное в Севастополе заболевание глаз помогают новые томограф и биометр.

Оптический офтальмологический биометр и оптический когерентный томограф с функцией ангиографии поступили в горбольницу в конце декабря 2022 года. Новое оборудование значительно сократило время на обследование пациентов.

«Главным преимуществом биометра является отсутствие прямого контакта прибора с роговицей глаза. Он используется, в основном, для более точной диагностики и предоперационной подготовки пациентов с катарактой. На сегодняшний день это самое распространенное заболевание, с которым мы сталкиваемся и которое требует оперативного лечения», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Михаил Егоров.

По его словам, техника помогает провести более точный расчет хрусталика и пациент потом не нуждается в очках. Минимизируется человеческий фактор, так как все процессы автоматизированы.

Второй аппарат — это оптический когерентный томограф с функцией ангиографии. Он позволяет своевременно диагностировать патологию сетчатки, зрительного нерва и оценивать динамику глаукомы.

«На аппарате можно увидеть сосудистую сеть сетчатки глаза и это обследование мы можем делать без использования контрастного вещества. Уменьшается время обследования, сокращается число инвазивных обследования. Ведь до появления этого оборудования диагностика проводилась с введением контрастного вещества внутривенно. При этом обязательно присутствовал анестезиолог. Время увеличивалось, риски для пациента были выше», — объяснил заведующий отделением.

Все врачи офтальмологического отделения уже прошли обучение и умеют обращаться с новой техникой. Стоимость аппаратов достаточно высока — оптический томограф стоил около 15 млн рублей. Кстати, новое оборудование поступает в Первую горбольницу каждый год.

«Наше отделение оснащено очень неплохо — по последнему слову техники. Мы уже получили и новые микроскопы, и все, что нужно для хирургии — даже аппаратуру для операций на заднем отрезке глазного яблока, операционные столы. Оснащение вполне достаточное, чтобы оказывать полноценную помощь», — заверил журналистов М.Егоров.

В своем отделении офтальмологи чаще всего лечат возрастных пациентов — старше 60 лет. У них на первом месте по заболеваниям катаракта, а на втором — проблемы с сетчаткой. Молодежь попадает сюда значительно реже. В основном, проблемы молодых связаны с воспалительными заболеваниями глаз. Иногда севастопольцев приходится отправлять на лечение и в федеральные центры, но это в особенно сложных случаях.

«Конечно, количество пациентов растет с увеличением населения города», — объяснил заведующий отделением.