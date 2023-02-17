Ночные происшествия: сбитый беспилотник и пожар на корабле

Системы ПВО в ночь на 17 февраля сбили беспилотник на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе, а в Стрелецкой бухте потушили пожар на списанном корабле.

Губернатор города Михаил Развожаев утром объяснил громкие ночные происшествия в регионе.

Как оказалось, украинский дрон был сбит силами противовоздушной обороны на подлете к Балаклавской электростанции. Повреждений нет. ТЭС работает в штатном режиме.

Столб дыма в Стрелецкой бухте губернатор объяснил бытовым пожаром на списанном корабле.

«Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. Противопожарная служба ЧФ и силы МЧС оперативно выехали на место. Сейчас возгорание ликвидировано полностью, остается задымление. Пострадавших нет», — написал губернатор в соцсетях.

Предварительная причина возгорания — «розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя».

Днем ранее под Севастополем над морем Черноморский флот и ПВО сбили два беспилотника. Также несколько БПЛА били сбиты в акватории в зоне Республики Крым.